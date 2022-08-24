حالة الطقس المتوقعة ليومي الأربعاء والخميس

الوكيل الاخباري- قال مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب أن يوم الاربعاء الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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ليـــــــــلاً:الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



اما يوم غدا الخميس



ارتفاع قليل على درجات الحرارة؛ الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.