حالة الطقس المتوقعة ليومي الثلاثاء والاربعاء

الوكيل الاخباري - يطرأ يوم الثلاثاء ارتفاع طفيف على الحرارة، الأجواء لطيفة في المرتفعات الجبلية العالية، ودافئة في باقي المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية .



ليلاً: الأجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة .



التحذيرات ليوم الثلاثاء:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.



اما يوم الاربعاء يطرأ ارتفاع طفيف اخر على الحرارة، الاجواء ربيعية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، ودافئة في باقي المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.



ليلاً: الأجواء مائلة للبرودة في اغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة .

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