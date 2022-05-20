حالة الطقس المتوقعة ليومي الجمعة والسبت

الوكيل الاخباري- نهار الجمعة الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية خاصة في جنوب المملكة ، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول أحيانا إلى شمالية غربية .



ليــــــــــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة بوجه عام مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.





التحذيرات ليوم الجمعة :

- خطر التعرض المباشر لإشعة الشمس فترة الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

- احتمال تدنى مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الشرقية من المملكة .



أما غداً السبت الأجواء جافة ومغبرة في العديد من المناطق، وتكون حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار، وتتحول مع ساعات المساء إلى شمالية غربية .



التحذيرات ليوم السبت :

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- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها أحياناً في البادية.



- خطر التعرض المباشر لإشعة الشمس فترة الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة .

