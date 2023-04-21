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الجمعة، 21-04-2023 11:57 م

حالة الطقس المتوقعة ليومي السبت والأحد

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الوكيل الإخباري - أصدرت إدارة الأرصاد الجوية النشرة الجوية ليومي السبت والأحد.

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وتاليا النشرة:

 

يوم السبت نهاراً يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة. 

أما ليلاً فتكون الأجواء باردة نسبيا في المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


وفي يوم الأحد تكون الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ، هذا وتشير الإحتمالية في فترات المساء والليل إلى توقع هطول زخات محلية خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

التحذيرات ليوم الأحد :


- خطر الانزلاق على الطرقات التي ستشهد هطول مطري.
-خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

 




 

 


 

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