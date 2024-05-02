حالة الطقس المتوقعة يومي الخميس والجمعة

الوكيل الاخباري - يكون الطقس مائل للدفء في أغلب المناطق، بينما يكون حار نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل في ساعات ما بعد الظهر أن يشهد أقصى البادية الشمالية الشرقية هطول زخات من المطر ولفترة قصيرة قد يصحبها الرعد احياناً والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

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أما يوم الجمعة نهاراً: يستمر الطقس مائل للدفء في أغلب المناطق، و حار نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.