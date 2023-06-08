الخميس 08-06-2023
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الخميس، 08-06-2023 04:42 م

حالة جوية استثنائية في الاردن الجمعة مصحوبة بالامطار وتساقط البرد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يتعمق تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي،يوم الجمعة ، وتسود أجواء مغبرة في أغلب المناطق مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية وقد تنعدم أحيانا في بعض المناطق، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية، وتسقط زخات من المطر في مناطق متفرقة من المملكة مع احتمال أن تكون غزيرة لفترة قصيرة خاصة في جنوب المملكة ويصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد احياناً في بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة.

وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار وانعدامها احيانا في بعض المناطق ، وخطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

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