حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة

الوكيل الاخباري - تبقى المملكة تحت تأثير الحالة الضعيفة من عدم الاستقرار الجوي ،الأجواء تميل للبرودة بوجه عام في أغلب المناطق ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة،ومع ساعات الصباح يتوقع تساقط زخات محلية من المطر في شرق المملكة قد تكون مصحوبة بالرعد احيانا ،قد تمتد الهطولات تدريجيا إلى أجزاء محدودة من المناطق الشمالية ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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ليلاً:

الاجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق بوجه عام ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



التحذيرات:

-احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية.

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في المناطق الشرقية.

-خطر الانزلاق في المناطق التي من المتوقع أن تشهد هطولات مطرية.

