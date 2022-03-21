حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة اليوم

الوكيل الإخباري -

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تؤثر على المملكة حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث ترتفع الحرارة بشكل طفيف، مع بقائها دون معدلاتها العامة بقليل، حيث تسود أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول زخات من المطر أثناء النهار في أماكن متفرقة من المملكة خاصة المناطق الجنوبية والشرقية وأجزاء من المناطق الوسطى قد تكون لفترة محدودة غزيرة أحياناً ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق، الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.التحذيرات:- خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولات.- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.- خطر احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.