الثلاثاء 01-11-2022
الوكيل الاخباري

بدء التصويت في انتخابات الكنيست الإسرائيلي

ارتفاع أسعار النفط عالمياً الثلاثاء

انخفاض أسعار الخيار في السوق المركزي اليوم

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

ولي العهد يترأس الوفد الأردني المشارك بالقمة العربية في الجزائر

منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار وباء الكوليرا في لبنان

أردني يطعن لاجئة أوكرانية في ألمانيا

وفاة و3 إصابات بحادث تصادم في عين الباشا

السفارة الأمريكية في الأردن تعلن عن شاغر وظيفي

زلزال بقوة 5.1 درجة في سواحل إيطاليا

الثلاثاء، 01-11-2022 06:18 ص

حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة اليوم

غيوم


الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة تدريجيا بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي؛ حيث تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في الأجزاء الغربية من قد يصحبها الرعد في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية احيانا والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

اضافة اعلان


ليلاً :
الأجواء باردة نسبيا في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


التحذيرات:
- خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202230165439839783470

امطار رعدية في الاردن الثلاثاء والارصاد تحذر

10202225164958993835349

أمطار غزيرة ومنخفض جوي قادم إلى الأردن في هذا الموعد

تاكسي1

انخفاض على درجات الحرارة اليوم

102022256192673513545

الارصاد : الأمطار تعود الى المملكة اعتبارا من هذا الموعد

alwakeel (8)

الأرصاد تتوقع انخفاض الأمطار 30% عن معدلاتها الطبيعية خلال فصل الخريف

مطر 1

الأرصاد: فرصة ضعيفة لتساقط زخات خفيفة من المطر اليوم

أخبار متعلقة
fffff

امطار غزيرة وعواصف رعدية في الجفر - فيديو

1020222212111481550231

الارصاد تكشف تطورات الحالة الجوية وهطول الأمطار - تحذيرات

رعد

أمطار غزيرة تؤثر على المملكة اليوم والأرصاد تحذر

0L5A1656

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم

10202221192549212855689

الارصاد تكشف تطورات الامطار الرعدية التي ستؤثر على المملكة

7

المملكة تتأثر بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي اليوم