حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة اليوم

الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة تدريجيا بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي؛ حيث تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في الأجزاء الغربية من قد يصحبها الرعد في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية احيانا والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

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ليلاً :

الأجواء باردة نسبيا في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



التحذيرات:

- خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية.

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

