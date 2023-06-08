حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة مساء اليوم

الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتسود أجواء حارة نسبياً إلى حارة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع في ساعات المساء أن تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي حيث تزداد كميات الغيوم وتسقط زخات متفرقة من المطر خاصة في الأجزاء الجنوبية من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول في ساعات المساء والليل الى جنوبية غربية تنشط على فترات وتثير الغبار في العديد من المناطق خاصة في مناطق البادية مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية وفق الأرصاد الجوية.

خليج العقبة:

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الاجواء حارة نهاراً، ومعتدلة الحرارة ليلاً مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع مع ساعات المساء والليل سقوط زخات متفرقة من المطر قد يصحبها الرعد أحياناً والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار تتحول إلى جنوبية على فترات والبحر متوسط ارتفاع الموج.



التحذيرات ليوم الخميس :

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار وانعدامها أحيانا خاصة في مناطق البادية.

- خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.



أما يوم الجمعة يتعمق تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، وتسود أجواء مغبرة في أغلب المناطق مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية قد تنعدم أحيانا في بعض المناطق، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات من المطر في مناطق متفرقة من المملكة مع احتمال أن تكون غزيرة لفترة قصيرة ويصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد احياناً في بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها إلى (60 كم/ساعة).



التحذيرات ليوم الجمعة:

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار وانعدامها أحيانا في بعض المناطق

- خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

- خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها.

