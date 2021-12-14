الثلاثاء 14-12-2021
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الثلاثاء، 14-12-2021 07:08 ص

حالة عدم استقرار جوي مساء اليوم

مطر ٣


الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية أن الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. 

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المساء والليل:  تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي بحيث تتحول الاجواء الى باردة وغائمة جزئيا الى غائمة وتهطل زخات من المطر في شمال المملكة تمتد تدريجياً مع ساعات الليل الاولى الى المناطق الوسطى وجنوب غرب المملكة، ويحتمل أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ولفترة قصيرة في أجزاء من المناطق الغربية قد يصحبها الرعد، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

خليج العقبة:
الأجواء دافئة نهاراً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وفي ساعات الليل تكون الأجواء غائمة جزئيا وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر والرياح شمالية معتدلة السرعة وتتحول أحيانا الى جنوبية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
التحذيرات:
- احتمال  تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية. 
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول أمطار.
- خطر احتمال تشكل السيول في ساعات الليل في الأودية والمناطق المنخفضة في الأجزاء الغربية من المملكة.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.


 




 

 


 

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