السبت 13-11-2021
الوكيل الاخباري

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حالة من عدم الاستقرار الجوي في ساعات المساء

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السبت، 13-11-2021 07:04 ص

حالة من عدم الاستقرار الجوي في ساعات المساء

مطر 1


الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية اليوم السبت أن الأجواء نهاراً لطيفة الحرارة في أغلب المناطق،ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتدريجياً مع ساعات المساء والليل تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي؛ حيث تتكاثر كميات الغيوم، ويتوقع مع ساعات المساء هطول زخات متفرقة من المطر في جنوب المملكة، تمتد تدريجياً خلال ساعات الليل لتشمل أجزاء متفرقة من باقي المناطق، وفي ساعات متأخرة من الليل يتوقع أن تكون الهطولات غزيرة لفترات محدودة و يصحبها الرعد أحياناً في جنوب المملكة بما فيها مدينة العقبة ،مما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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خليج العقبة:
الأجواء معتدلة الحرارة نهاراً مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، ومع ساعات المساء والليل تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة مع هطول زخات متفرقة من المطر  قد تكون غزيرة لفترات محدودة يصحبها الرعد احياناً ،والرياح جنوبية معتدلة السرعة تنشط على فترات ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
- خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خلال ساعات الليل في جنوب المملكة بما فيها مدينة العقبة.


 




 

 


 

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