حالة من عدم الاستقرار الجوي مساء

الوكيل الإخباري - تكون الأجواء لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، الثلاثاء، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجياً خلال ساعات المساء والليل تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتزايد كميات الغيوم وتهطل زخات من الأمطار في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

ليــلا:

وهناك احتمالية ضعيفة خلال ساعات الليل أن تمتد الهطولات لتشمل أجزاءً محدودة من المناطق الشمالية والوسطى، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.



