الأربعاء 05-01-2022
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الأربعاء، 05-01-2022 05:27 م

حقيقة العاصفة الثلجية التي ستضرب الاردن الشهر الحالي

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مدير إدارة الارصاد الجوية رائد آل خطاب انه لا مؤشرات على عواصف ثلجية ستؤثر على الاردن حتى الثلث الاول من كانون الثاني . 

واكد في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان الإدارة تراقب حالة جوية في الثلث الثاني من كانون الثاني.

وأضاف أن الحالة الجوية تحت المراقبة والمتابعة وسيتم الحديث عنها بالتفصيل حين ظهورها على الخرائط.

وبين أن الادارة لا تعلن عن أي حالة جوية قبل التأكد منها بدرجة كبيرة.

 وكانت وسائل اعلام اشارت بأن هناك مؤشرات أولية لاقتراب عاصفة ثلجية ستؤثر على الاردن خلال الشهر الحالي .

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