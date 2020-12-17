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الخميس، 17-12-2020 01:39 م

حقيقة العواصف الثلجية التي ستضرب الاردن الشهر القادم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مــدير دائرة التنبؤات الجوية رائد رافد آل خطاب انه لا احد يستطيع الجزم ان فرص تساقط الثلوج على الأردن هذا العام ستكون أعلى من الأعوام الماضية .
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وقال في تصريح لموقع الوكيل الاخباري انه من الطبيعي ان تزيد فرصة احتمالية تساقط الثلوج في الشهر القادم والذي يليه ، مستدركاً ان الحديث عن عواصف ثلجية تضرب الاردن حالياً امر غير مبني على الدقة العلمية .

وبين ان دائرة الارصاد الجوية تتابع تطورات الحالية الجوية وفرص تساقط الثلوج عبر نشراتها اليومية ، ولا تعلن عن فرص تساقط الثلوج قبل التأكد بشكل علمي وفعلي ، خاصة ان مثل هذه التصريحات غير العلمية تربك المواطنين والمؤسسات الحكومية .

وفي نهاية حديثه اكد ال رافد انه كلما زادت فترة التنبؤ اصبحت الدقة في النشرة الجوية اقل ، مهيباً بالمواطنين متابعة نشرات الارصاد الجوية وعدم الالتفات الى التصريحات غير العلمية والتي لا تكون مبنية على دقة وموضوعية .

 




 

 


 

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