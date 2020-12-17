حقيقة العواصف الثلجية التي ستضرب الاردن الشهر القادم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اكد مــدير دائرة التنبؤات الجوية رائد رافد آل خطاب انه لا احد يستطيع الجزم ان فرص تساقط الثلوج على الأردن هذا العام ستكون أعلى من الأعوام الماضية .وقال في تصريح لموقع الوكيل الاخباري انه من الطبيعي ان تزيد فرصة احتمالية تساقط الثلوج في الشهر القادم والذي يليه ، مستدركاً ان الحديث عن عواصف ثلجية تضرب الاردن حالياً امر غير مبني على الدقة العلمية .وبين ان دائرة الارصاد الجوية تتابع تطورات الحالية الجوية وفرص تساقط الثلوج عبر نشراتها اليومية ، ولا تعلن عن فرص تساقط الثلوج قبل التأكد بشكل علمي وفعلي ، خاصة ان مثل هذه التصريحات غير العلمية تربك المواطنين والمؤسسات الحكومية .وفي نهاية حديثه اكد ال رافد انه كلما زادت فترة التنبؤ اصبحت الدقة في النشرة الجوية اقل ، مهيباً بالمواطنين متابعة نشرات الارصاد الجوية وعدم الالتفات الى التصريحات غير العلمية والتي لا تكون مبنية على دقة وموضوعية .