الجمعة 08-04-2022
الوكيل الاخباري

تسريب رسائل بريد إلكتروني رسمية تكشف عما سيحدث عند وفاة الملكة إليزابيث

أسباب الدوار بعد الإفطار في رمضان.. 5 نصائح لتجنب الدوخة والخمول

حقيقة المنخفض القطبي القادم الى المملكة في شهر نيسان

ميزة فريدة في واتساب تخصّ العائلات ومجموعات العمل قريباً

توضيح حول أسعار الغذاء عالميا

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

الأمن يتعامل مع 8 جرائم قتل خلال شهر آذار

مشروبات مثالية لجسم رشيق في رمضان

تحذير من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

الإعلان عن نتائج الشامل الاحد

الجمعة، 08-04-2022 12:26 م

حقيقة المنخفض القطبي القادم الى المملكة في شهر نيسان

3202224155431443841624


الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

 

أكد مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب أن المملكة لن تشهد منخفضات جوية عميقة خلال الفترات القادمة.

اضافة اعلان

 

وقال لـ "الوكيل الاخباري" إنه لا يوجد في كل شهر نيسان اي مؤشرات حتى اللحظة تدل على أن المملكة ستشهد منخفض قطبي.

 

وأضاف أن يومي الثلاثاء والاربعاء قد تنخفض درجات الحرارة دون معدلاتها نتيجة تأثرنا بكتلة هوائية تميل قليلا للبرودة وراح نشوف اجواء بارد نسبيا خاصة في الصباح والليل وغائمة جزئيا في الشمال والوسط من المملكة وهناك احتمال ضعيف خاصة في الشمال  لبعض زخات المحلية الخفيفة ليل الثلاثاء على الاربعاء .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
420223134849485478005

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

420225143158869617939

الارصاد الجوية تحذر من طقس الجمعة

IMG_7832

انخفاض قليل على درجات الحرارة ورياح مثيرة للغبار اليوم

320222162024275195247

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

و

منخفض خماسيني يؤثر على المملكة اليوم

3202231132347348897789

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

أخبار متعلقة
3202212182740758374547

تطورات المنخفض القطبي الذي سيؤثر على الاردن وتساقط الثلوج

112020510936370809183

المملكة على موعد مع منخفض جوي الأسبوع القادم