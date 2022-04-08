حقيقة المنخفض القطبي القادم الى المملكة في شهر نيسان

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

أكد مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب أن المملكة لن تشهد منخفضات جوية عميقة خلال الفترات القادمة.

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وقال لـ "الوكيل الاخباري" إنه لا يوجد في كل شهر نيسان اي مؤشرات حتى اللحظة تدل على أن المملكة ستشهد منخفض قطبي.

وأضاف أن يومي الثلاثاء والاربعاء قد تنخفض درجات الحرارة دون معدلاتها نتيجة تأثرنا بكتلة هوائية تميل قليلا للبرودة وراح نشوف اجواء بارد نسبيا خاصة في الصباح والليل وغائمة جزئيا في الشمال والوسط من المملكة وهناك احتمال ضعيف خاصة في الشمال لبعض زخات المحلية الخفيفة ليل الثلاثاء على الاربعاء .