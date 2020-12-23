حقيقة تساقط الثلوج خلال الشهر الحالي

الوكيل الإخباري - توقع مدير الأرصاد الجوية في وزارة النقل رائد آل خطاب، تساقط الأمطار الأربعاء في المناطق الشمالية والوسطة علي شكل زخات متقطعة.

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وقال آل خطاب في تصريح صحفي، إن كتلة هوائية رطبة قادمة عبر البحر الأبيض المتوسط باتجاه الأردن، ستؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بنحو 3 درجات مئوية.



وأشار إلى أن الأجواء ستكون غائمة نسبيا إلى غائمة.



وفي ساعات المساء، ذكر آل خطاب أن الأمطار ستمتد إلى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، وفي الليل سيكون الهطول جيد إلى حد ما.



"الكتلة ستستمر حتى الخميس مع أمطار متقطعة بين الحين والآخر والأمطار متوسطة وليست غزيرة (...) وقد يحصل جريان مياه على الشوارع ولن يكون هناك خطورة تذكر"، وفق آل خطاب.



بالنسبة للثلوج، توقع آل خطاب عدم تساقطها حتى نهاية الشهر.



