الأربعاء 06-01-2021
الوكيل الاخباري

خبراء طقس : الأردنيون على موعد مع تساقط الثلوج

كمامة محمد بن سلمان .. هذه مواصفاتها وسعرها !

الصحة توجه رسالة هامة للأردنيين

الحنيطي: تسخير كافة الجهود والامكانات لخدمة منتسبي الجيش عاملين ومتقاعدين

سلطنة عٌمان : 114 إصابة جديدة بكورونا

الكويت: وفاة و411 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حقيقة خطأ خبر وزير الصحة الذي الهب مواقع التواصل - صور

مطالبة بتحسين أوضاع المستخدمين المدنيين في الجيش

روسيا: 445 وفاة و24217 إصابة جديدة بفيروس كورونا

نبيل مسلم محمود الارغا في ذمة الله

الأربعاء، 06-01-2021 07:42 م

خبراء طقس : الأردنيون على موعد مع تساقط الثلوج

120215143722498256749


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - كشفت مواقع عربية خاصة في متابعة الطقس ان هناك فرصة لتساقط الثلوج على المناطق متوسطة الارتفاع في بلاد الشام في الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني 2021 .

بدوره قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب لموقع الوكيل الاخباري أنه يتم متابعة التحليلات والخرائط الجوية ، للوقوف على مستجدّات حالة الطقس .

 واضاف أن المؤشرات الحالية للخرائط الجوية لا تشير إلى احتمالية ذلك ، مستدركاً انه " في حال وجود أية مستجدات في الحالة الجوية أو تغيرات في الطقس سيتم الإعلان عنها".

اضافة اعلان
 

وأشار آل خطاب أن المملكة ستتأثر خلال الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني (الشهر الحالي) بكتلة هوائية رطبة .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
طقس

الأربعاء .. الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية

12202024223850709411756

تفاصيل الحالة الجوية يوم الأربعاء

93ad56ac-c15f-4648-b873-ab13b8f26035

الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 6 درجات

12202026164532697400255

الارصاد تحذر من طقس الثلاثاء

920202803917667430491

الأرصاد تكشف عن منخفض جوي قادم إلى المملكة

4db34ccb-0e9c-4235-919b-59bc33ee75c0

الأرصاد الجوية: انحباس مطري خلال المربعانية

أخبار متعلقة
4db34ccb-0e9c-4235-919b-59bc33ee75c0

الأرصاد الجوية: انحباس مطري خلال المربعانية

4db34ccb-0e9c-4235-919b-59bc33ee75c0

تفاصيل المنخفض الجوي نهاية الأسبوع

1220201501747910435938

حقيقة العواصف الثلجية التي ستضرب الاردن الشهر القادم

ل

الأرصاد توضح للوكيل حقيقة تساقط الثلوج خلال الأيام القادمة

268eb81c-ba5c-4491-b814-191c92ac4ba4

تفاصيل الحالة الجوية حتى نهاية الأسبوع

4db34ccb-0e9c-4235-919b-59bc33ee75c0

مصحوب بالرعد و البرد ..منخفض جوي قادم إلى المملكة