خبراء طقس : الأردنيون على موعد مع تساقط الثلوج

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - كشفت مواقع عربية خاصة في متابعة الطقس ان هناك فرصة لتساقط الثلوج على المناطق متوسطة الارتفاع في بلاد الشام في الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني 2021 .



بدوره قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب لموقع الوكيل الاخباري أنه يتم متابعة التحليلات والخرائط الجوية ، للوقوف على مستجدّات حالة الطقس .



واضاف أن المؤشرات الحالية للخرائط الجوية لا تشير إلى احتمالية ذلك ، مستدركاً انه " في حال وجود أية مستجدات في الحالة الجوية أو تغيرات في الطقس سيتم الإعلان عنها".

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وأشار آل خطاب أن المملكة ستتأثر خلال الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني (الشهر الحالي) بكتلة هوائية رطبة .



