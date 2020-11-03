الثلاثاء 03-11-2020
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الثلاثاء، 03-11-2020 12:40 ص

خلال 24 ساعة من الامطار ... العقبة تسجل 7 ملم والارصاد تبشر بالقادم

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - شهدت مناطق عدة جنوب المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية امطارا غزيرة أدت الى ارتفاع منسوب المياه في عدد من مناطق البادية الجنوبية ومدينتي العقبة ومعان .

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ووفق تقرير دائرة الارصاد الجوية حول كميات الامطار والذي وصل الوكيل الاخباري نسخة منه فقد سجلت العقبة خلال 24 ساعة الماضية اعلى كمية تساقط امطار بواقع 7 ملم جاءت بعدها معان بواقع 6 ملم . 

 

كما سجلت العاصمة عمان تساقطا مطريا بواقع 1 ملم فيما سجلت منطقة راس منيف شمال المملكة 3 ملم . 

 

وتتوقع دائرة الارصاد ان تستمر الهطولات المطرية بوتيرة متفاوتة خلال الايام القادمة حتى نهاية الاسبوع . 


 




 

 


 

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