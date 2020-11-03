خلال 24 ساعة من الامطار ... العقبة تسجل 7 ملم والارصاد تبشر بالقادم

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - شهدت مناطق عدة جنوب المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية امطارا غزيرة أدت الى ارتفاع منسوب المياه في عدد من مناطق البادية الجنوبية ومدينتي العقبة ومعان .

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ووفق تقرير دائرة الارصاد الجوية حول كميات الامطار والذي وصل الوكيل الاخباري نسخة منه فقد سجلت العقبة خلال 24 ساعة الماضية اعلى كمية تساقط امطار بواقع 7 ملم جاءت بعدها معان بواقع 6 ملم .

كما سجلت العاصمة عمان تساقطا مطريا بواقع 1 ملم فيما سجلت منطقة راس منيف شمال المملكة 3 ملم .

وتتوقع دائرة الارصاد ان تستمر الهطولات المطرية بوتيرة متفاوتة خلال الايام القادمة حتى نهاية الاسبوع .



