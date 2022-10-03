درجات الحرارة أعلى من المعدلات بدرجتين اليوم

الوكيل الإخباري - تبقى درجات الحرارة اعلى من المعدلات المعتادة بحدود درجتين مئويتين اليوم الاثنين في المملكة وفق دائرة الارصاد الجوية.

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ويكون الطقس معتدلا، ويميل للحرارة فترة العصر مع ظهور السحب على ارتفاعات متوسطة وعالية، بينما يبقى حارا نسبيا في المناطق المنخفضة، مع ظهور السحب المتوسطة في جنوب المملكة وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة.



في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية خفيفة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-15 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.



ليلاً

يكون الطقس لطيفا بوجه عام، ويميل للبرودة أثناء الليل المتأخر وفي الصباح الباكر في بعض المناطق وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

