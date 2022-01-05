درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بقليل اليوم

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية عن تسجيل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بقليل لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة،والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة .

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ليــلاً:الاجواء اكثر برودة في أغلب المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.



خليج العقبة:



الأجواء لطيفة الحرارة نهاراً، باردة أثناء الليل، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول.



- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية، وبعض مناطق البادية.