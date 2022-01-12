الأربعاء 12-01-2022
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درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة

الأربعاء، 12-01-2022 06:06 ص

درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة

الاردن اولا


الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية عن تسجيل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-6) درجات مئوية،الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

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ليـــــــــلاً:الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء لطيفة الحرارة نهاراً، وباردة نسبياً ليلاً ، مع ظهور بعض الغيوم العالية، والرياح جنوبية معتدلة السرعة تتحول ليلاً إلى شمالية والبحر خفيف ارتفاع الموج.


 




 

 


 

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