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درجات الحرارة تقفز عن المعدل 5 درجات مئوية

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الإثنين، 20-05-2024 06:26 ص

درجات الحرارة تقفز عن المعدل 5 درجات مئوية

حر11


الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي  (4-5) درجات مئوية وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الطقس دافئ فوق المرتفعات الجبلية، وحار نسبي إلى حار في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وأضافت أن طقس ليلا لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. 

وحذرت من خطر التعرض لاشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.


 




 

 


 

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