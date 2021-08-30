الإثنين 30-08-2021
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 30-08-2021 01:03 ص

درجات الحرارة حول معدلاتها العامة

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الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية الاثنين، إن درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، والأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية ، حارة نسبياً في السهول، وحارة في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات عالية في جنوب المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

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وبحسب الأرصاد تكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع استمرار تواجد الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.


وحذرت الأرصاد من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة في مناطق البادية والاغوار والعقبة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية بسبب الغبار.

 

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