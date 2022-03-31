درجات حرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية اليوم

الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (2-4) درجات مئوية، الأجواء ربيعية دافئة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شرقية خفيفة السرعة.

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ليــــــــــلاً:الأجواء باردة نسبياًفي معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة،مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية،والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء دافئة نهاراً ولطيفة الحرارة ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

