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الخميس، 31-03-2022 06:14 ص

درجات حرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية اليوم

البلد


الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (2-4) درجات مئوية، الأجواء ربيعية دافئة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شرقية خفيفة السرعة.

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ليــــــــــلاً:الأجواء باردة نسبياًفي معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة،مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية،والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء دافئة نهاراً ولطيفة الحرارة ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


 




 

 


 

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