الأربعاء 27-04-2022
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 27-04-2022 07:17 ص

درجات حرارة أعلى من معدلاتها بـ 5 درجات اليوم

ابراج السادس


الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-5) درجات مئوية، الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور  الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة لسقوط زخات من المطر في شرق المملكة قد يصحبها الرعد احياناً، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء حارة نهاراً، ومعتدلة الحرارة ليلاً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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