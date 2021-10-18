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الإثنين، 18-10-2021 07:10 ص

درجات حرارة أقل من معدلاتها العامة الاثنين

ندى


الوكيل الإخباري - تكون درجات الحرارة الإثنين أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 3-4 درجات مئوية، وتكون الأجواء غائمة جزئيا، ولطيفة الحرارة نهارا في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، مع فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وفق دائرة الارصاد الجوية.اضافة اعلان


وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبيا، وغائمة جزئيا في المناطق الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء غائمة جزئيا، الثلاثاء، ولطيفة الحرارة نهارا في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، بينما تكون ليلا باردة نسبيا في أغلب المناطق، مع فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

 




 

 


 

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