درجات حرارة أقل من معدلاتها العامة اليوم الأربعاء

الوكيل الإخباري - أعلنت الأرصاد الجوية تسجيل درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحاولي من (3-4) درجات مئوية، الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، وغائمة جزئياً الى غائمة احياناً، مع سقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

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خليج العقبة:



الأجواء لطيفة الحرارة نهاراً، وباردة نسبياً ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:



- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول خلال ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة.

- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية في جنوب المملكة.