الأربعاء 22-12-2021
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الأربعاء، 22-12-2021 07:15 ص

درجات حرارة أقل من معدلاتها العامة اليوم الأربعاء

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الوكيل الإخباري - أعلنت الأرصاد الجوية تسجيل درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحاولي من (3-4) درجات مئوية، الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، وغائمة جزئياً الى غائمة احياناً، مع سقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

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خليج العقبة:


الأجواء لطيفة الحرارة نهاراً، وباردة نسبياً ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:


- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول خلال ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة.
- خطر تشكل الصقيع  في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية في جنوب المملكة.


 




 

 


 

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