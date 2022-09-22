درجات حرارة أقل من معدلاتها العامة في المملكة

الوكيل الإخباري - تستمر درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة بقليل، لذا تبقى الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال المملكة، وتتهيأ فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اضافة اعلان



ليـــــــــلاً: الأجواء رطبة ومائلة للبرودة في العديد من المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء حارة نسبياً نهاراً، ومعتدلة الحرارة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية.

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.