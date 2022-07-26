الثلاثاء 26-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

انخفاض أسعار الذهب الثلاثاء في المملكة

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الطفيلة - أسماء

هيئة الاتصالات: المسافة والأجسام الصلبة قد تخفض جودة الواي فاي

بايدن يقع في خطأ مطبعي ويتعرض للانتقاد

ضبط 20 مخالفة قطع إشارة حمراء على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

وفيات الثلاثاء 26-7-2022

الدولار عند أعلى مستوى في 20 عاما.. لماذا يجب أن نهتم؟

شعبة السيطرة على العدوى تطلق ورشة تدريبية خاصة بالمضادات الحيوية

النفط يواصل الارتفاع لليوم الثاني عالمياً

الصفدي في زيارة رسمية إلى العاصمة الرومانية بخارست

الثلاثاء، 26-07-2022 06:09 ص

درجات حرارة ضمن معدلاتها الاعتيادية اليوم

عمان2


الوكيل الإخباري- تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة؛ حيث تسود الأجواء الصيفية الاعتيادية في المرتفعات الجبلية، بينما تكون حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اضافة اعلان


ليــــــــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:

الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، الرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر التعرض المباشر لاشعة الشمس خاصة فترة الظهيرة لفترات طويلة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202222213247819158591

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

حر3

راصد جوي: موجة الحر القادمة إلى المملكة طويلة التأثير

شوارع 4

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

1120195212719480182297

تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليومي الأحد والاثنين

البلد

أجواء صيفية عادية اليوم الأحد

7202216114653658511722

حالة الطقس المتوقعة ليومي السبت والاحد

أخبار متعلقة
7202216114653658511722

حالة الطقس المتوقعة ليومي السبت والاحد

720221861345279055834

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

عمان

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم الجمعة

البلد

انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم

ابراج السادس

أجواء صيفية معتدلة في المرتفعات والسهول

72022493756467721093

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس