درجات حرارة ضمن معدلاتها الاعتيادية اليوم

الوكيل الإخباري- تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة؛ حيث تسود الأجواء الصيفية الاعتيادية في المرتفعات الجبلية، بينما تكون حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليــــــــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، الرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر التعرض المباشر لاشعة الشمس خاصة فترة الظهيرة لفترات طويلة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة.