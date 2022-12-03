السبت 03-12-2022
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السبت، 03-12-2022 08:25 ص

درجات حرارة ضمن معدلاتها الطبيعية اليوم

ابراج السادس


الوكيل الاخباري - تكون درجات الحرارة اليوم السبت، ضمن المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


وتبقى الأجواء الاثنين، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


وتنخفض الثلاثاء، درجات الحرارة بشكل طفيف، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 19 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 17 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 6، وفي مرتفعات الشراة 16 - 4، وفي مناطق البادية 20 - 5، وفي مناطق السهول 19 - 8، وفي الأغوار الشمالية 24 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 16، وفي البحر الميت 24 - 15، وفي خليج العقبة 25 - 15 درجة مئوية.


 




 

 


 

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