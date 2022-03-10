راصد جوي : الأردن على موعد مع منخفض قطبي جديد يحمل الثلوج

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية بتصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري مساء اليوم أن المُنخفض الجوي بدأ بالتأثير على المملكة بانخفاض درجات الحراره وتساقط الأمطار وزخات البرد الكثيفة موضحا ان المُنخفض سيتعمق خلال الساعات القادمة وتزداد حدة الأمطار وانخفاض إضافي على درجات الحرارة وتبدأ المرتفعات الجبلية العالية من المملكة باستقبال تساقطات ثلجية فجر وصباح يوم غدا الجمعة بمشيئة تعالى وإمكانية تراكمها واردة لكنها ليست بالتراكمات الكبيرة



وأضاف عقل أن اخر الخرائط المحدثة قبل قليل تضع المملكة تحت تأثير كتلة قطبية شديدة البرودة يوم الثلاثاء القادم تجلب الثلوج لأغلب مرتفعات المملكة وسيتم تزويدكم بتفاصيل هذه الكتلة عبر موقع الوكيل خلال الأيام القادمة بمشيئة الله .

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