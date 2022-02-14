الثلاثاء 15-02-2022
الوكيل الاخباري

البرهان يعين الفريق ياسين إبراهيم وزيرا مكلفا للدفاع

الحنيطي: الملك سيعلن أخباراً جيدة للمتقاعدين العسكريين غداً وهدية خاصة من جلالته لأفراد المنطقة الشرقية

العجارمة ينصح الحكومة: أوقفوا الملاحقة بدلاً من العفو العام

أمسية شعرية وفنية بمنتدى الرّصيفة الثقافي

الرئيس الأوكراني: احتمال أن يبدأ الهجوم الروسي الأربعاء

مكافحة الفساد تطلب تقارير دوام موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

أردنية العقبة توفر تسهيلات لطلبة الثانوية

خبير قانوني: العفو العام له تبعات اجتماعية واقتصادية جسيمة

أمريكا تعلن نقل سفارتها من العاصمة الأوكرانية كييف

البلبيسي: تأخر المواطنين بتلقي المطاعيم سيؤخر من رفع القيود.. والتفتيش لن يتوقف

الإثنين، 14-02-2022 07:55 م

راصد جوي : الاردنيون على موعد مع الثلوج مجدداً في هذا الموعد

1202229175930573350396


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أفاد الراصد الجوي مامون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية أن المملكة على موعد مع عودة الاجواد الباردة جدا والأمطار بداية من الأسبوع القادم بمشيئة الله . 

وأشار لموقع الوكيل الاخباري الى أن الثلث الأخير من شهر شباط وحتى الأسبوع الأول من شهر آذار يحمل في طياته اكثر من حالة جوية تجلب الأجواء الباردة جدا والأمطار الغزيرة وترتفع معها فرص تساقط الثلوج فوق مرتفعات المملكة بمشيئة الله . 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220229122314261966544

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

مطر6

أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة

220226175211138799537

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

شجرة

ارتفاع قليل على درجات الحرارة في المملكة

22022518249829092324

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

ابراج السادس

أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة السبت

أخبار متعلقة
1 (6)

توقعات أولية بتساقط الثلوج خلال المنخفض القادم

12022291926109885668

منخفض جوي وكتلة هوائية باردة جداً تؤثر على الاردن الاربعاء

2202216138402659320

الارصاد: امطار غزيرة و زخات من البرد السبت - تفاصيل

1202231175138394552532

تعرف على أماكن تساقط وتراكم الثلوج القادمة الى الاردن

1202219202456611286176

العاصفة الثلجية تصل المملكة عصر ومساء يوم الأربعاء

12022200373357730273

الاردنيون على موعد مع الثلوج مجدداً يوم الاثنين