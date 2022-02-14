راصد جوي : الاردنيون على موعد مع الثلوج مجدداً في هذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أفاد الراصد الجوي مامون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية أن المملكة على موعد مع عودة الاجواد الباردة جدا والأمطار بداية من الأسبوع القادم بمشيئة الله .



وأشار لموقع الوكيل الاخباري الى أن الثلث الأخير من شهر شباط وحتى الأسبوع الأول من شهر آذار يحمل في طياته اكثر من حالة جوية تجلب الأجواء الباردة جدا والأمطار الغزيرة وترتفع معها فرص تساقط الثلوج فوق مرتفعات المملكة بمشيئة الله .

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