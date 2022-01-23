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الأحد، 23-01-2022 11:01 ص

راصد جوي: عمان تكتسي بالأبيض الأربعاء المقبل

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الوكيل الإخباري -أفاد الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية أن المملكة على موعد مع منخفض جوي قطبي يوم الأربعاء يجلب الأجواء الباردة جدا و الماطرة بغزارة والثلوج المتراكمة .

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وأوضح عقل اليوم الأحد لـ " الوكيل الإخباري" أنه من المتوقع أن تكتسي بالثوب الأبيض أغلب مرتفعات المملكة ومن ضمنها العاصمة عمان والتي يبلغ ارتفاعها ما بين 700 إلى 800 عن سطح البحر مع مساء وليلة يوم الأربعاء.


وتوقع عقل إن تعيق الثلوج مظاهر الحياة العامة فوق المرتفعات الجبلية داعياً الى ضرورة التحضير الجيد للمنخفض الجوي القادم.


 




 

 


 

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