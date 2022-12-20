راصد جوي : فرصة تساقط الثلوج في الاردن باتت أقرب وهذا موعدها

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية بتصريح لموقع الوكيل الاخباري ان المؤشرات تُفيد بتأثر المملكة بكتلة هوائية شديدة البرودة مُنتصف الأسبوع المُقبل بمشيئة الله تعالى.



واضاف أن الكتلة الهوائية رطبة وستجلب معها الأجواء الباردة جدا والأمطار الغزيرة وترتفع معها فرص تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية .



ولفت اننا ننتظر اقتراب الفترة الزمنية حتى تتضح الصورة بشكل أكبر ، حيث سيتم نشر تفاصيل اكثر دقة في الايام القادمة عبر موقع الوكيل الاخباري .

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