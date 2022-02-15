راصد جوي : منخفض جوي وامطار غزيرة الاسبوع القادم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رجح الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية أن تكون المملكة على موعد مع عودة الاجواء الباردة جدا والأمطار بداية من الأسبوع القادم بمشيئة الله .



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يومي الأربعاء الخميس، باردة في أغلب مناطق المملكة، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية تتحول الخميس الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



ويطرأ الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتسجل اعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة نسبياُ في أغلب مناطق المملكة .

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