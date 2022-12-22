راصد جوي : منخفض قطبي وثلوج في طريقها الى الاردن بهذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية بتصريح لموقع الوكيل الاخباري انه اعتباراً من ساعات عصر يوم الاحد القادم وحتى مساء يوم الثلاثاء ستتأثر المملكة بمُنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة جداً قطبية المنشأ .



واضاف عقل انه من المتوقع ان يجلب المنخفض الأجواء الباردة جدا والأمطار الغزيرة في مختلف مناطق المملكة وترتفع فرص تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية ، خاصة الجنوبية،بمشيئة الله تعالى .

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