راصد جوي : موجات برد وأمطار غزيرة قادمة الى الاردن بهذه الاوقات

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أفاد الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية في تصريح لموقع الوكيل الاخباري أن المملكة على موعد مع حالات جوية مُتلاحقة تبدأ بتيارات غربية رطبة تؤثر على المملكة أيام الجمعة والسبت وتجلب الأمطار في شمال ووسط المملكة .





وأضاف عقل أن حالة جوية اخرى تزور المملكة مُنتصف الأسبوع المُقبل وتجلب الأمطار لعدة مناطق من المملكة .



وتتأثر المملكة بمُنخفض جوي بارد جداً نهاية الأسبوع المُقبل يجلب الأجواء الباردة جدا والأمطار الغزيرة في مناطق مُختلفة من المملكة .



وسيتم تزويدكم بتفاصيل اكثر خلال الأيام القادمة عبر موقع الوكيل الإخباري .

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