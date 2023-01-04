الأربعاء 04-01-2023
الوكيل الاخباري

ورشة عن المحاكمات الصورية بآل البيت

ندوة عن الذكاء الاصطناعي بجامعة التكنولوجيا

رابطة كتاب إربد تطلق مبادرة بعنوان القراءة حياة

راصد جوي : موجات برد وأمطار غزيرة قادمة الى الاردن بهذه الاوقات

كريشان : رفع علاوة موظفي دائرة أوقاف القدس إلى 400%

ورشة حول الترجمة الفورية بجامعة جدارا

نقابة الصحفيين تقيم مجلس عزاء للزميل الشريدة

الملك يعود إلى أرض الوطن

مذكرة تفاهم بين جامعتي البلقاء التطبيقية والعين الإماراتية

التعليم العالي تعلن عن انطلاق برنامج البعثات الرومانية

الأربعاء، 04-01-2023 10:13 م

راصد جوي : موجات برد وأمطار غزيرة قادمة الى الاردن بهذه الاوقات

12202229165617788957939


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أفاد الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية في تصريح لموقع الوكيل الاخباري أن المملكة على موعد مع حالات جوية مُتلاحقة تبدأ بتيارات غربية رطبة تؤثر على المملكة أيام الجمعة والسبت وتجلب الأمطار في شمال ووسط المملكة .


وأضاف عقل أن حالة جوية اخرى تزور المملكة مُنتصف الأسبوع المُقبل وتجلب الأمطار لعدة مناطق من المملكة .

وتتأثر المملكة بمُنخفض جوي بارد جداً نهاية الأسبوع المُقبل يجلب الأجواء الباردة جدا والأمطار الغزيرة في مناطق مُختلفة من المملكة .

 وسيتم تزويدكم بتفاصيل اكثر خلال الأيام القادمة عبر موقع الوكيل الإخباري .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120231213238255107107

الارصاد الجوية تنفي تساقط الثلوج الكثيفة بالاردن اليوم

120232175944316609861

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

ثلوج جديد3

آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة اليوم الأربعاء

fff

البرد يكسو العقبة باللون الأبيض - فيديو

1020222662659109048550

راصد : سحابة مصحوبة بالعواصف الرعدية تتجه نحو عمان

12202226164610560701752

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء واماكن تساقط الثلوج

أخبار متعلقة
120231213238255107107

الارصاد الجوية تنفي تساقط الثلوج الكثيفة بالاردن اليوم

1020222662659109048550

راصد : سحابة مصحوبة بالعواصف الرعدية تتجه نحو عمان

12202222172417797327236

راصد جوي : المملكة على موعد مع الثلوج

1220222162313671577105

الارصاد : انقلاب على الطقس وامطار غزيرة قادمة الى الاردن

12202220231828310582257

اين ومتى ستتساقط الثلوج على الاردن بالمنخفض القادم ؟ - اسماء المناطق

12202217173717334987230

راصد جوي : منخفض قطبي وثلوج في طريقها الى الاردن بهذا الموعد