راصد جوي يتوقع أماكن تساقط الثلوج في الاردن يوم الاثنين - اسماء المناطق

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أفاد الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية في تصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري مساء اليوم أن مُنخفض جوي سيصل المملكة مساء وليل يوم الأحد ويستمر بالتأثير على المملكة حتى صباح وظهر يوم الثلاثاء القادم بمشيئة الله تعالى.



وأضاف عقل أن المنخفض الجوي سيجلب كميات امطار ممتازة في مختلف مناطق المملكة خاصة الوسطى والجنوبية .



كما توقع عقل أن تكون هناك فرصة جيدة لتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية ( الشراه ) والمناطق الشرقية من المملكة وذلك ليلة الأثنين على الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .



وحذر عقل من تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في مناطق مُختلفة من المملكة خلال تأثير المُنخفض الجوي المُتوقع .

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