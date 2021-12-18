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السبت، 18-12-2021 12:43 م

راصد جوي يتوقع تراكم الثلوج في المملكة الإثنين القادم

ثلوج


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 

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أفاد الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية أن المملكة على موعد مع منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة يبدأ فجر يوم الإثنين القادم بحيث تكون الأجواء شديدة البرودة متوقعا هطول الأمطار بالمناطق الشمالية وتمتد سريعا لتشمل المناطق الوسطى والجنوبية .


وأضاف عقل اليوم السبت لـ " الوكيل الإخباري "بأنه من المتوقع أن تتساقط الثلوج بالمناطق الجنوبية يوم الإثنين فيما يُتوقع أن تشهد مناطق شمال ووسط المملكة زخات من الثلوج فوق المرتفعات التي تزيد عن 1000 متر عن سطح البحر.


وعن فرصة تراكم الثلوج قال عقل إنه من الممكن ان تتراكم الثلوج في المرتفعات الجنوبية من المملكة وخاصة مرتفعات الشراه والتي من الممكن أن تعمل على إعاقة السير على الطرقات خاصة بمرتفعات الشراه وبشكل أقل في مرتفعات عجلون وجرش العالية.


 




 

 


 

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