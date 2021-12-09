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الخميس، 09-12-2021 11:11 ص

راصد جوي يتوقع تساقط الثلوج في هذا الموعد

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
قال الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية بأنه ومن المنتظر إن يطرأ تغيير جذري على الأنظمة الجوية بدء من 20 كانون الأول بحيث تنتقل الكتل الهوائية الباردة لشرق أوروبا فيما يسيطر مرتفع جوي ضخم على غرب القارة الاوروبية مما يسمح للهواء القطبي البارد بالانزلاق عبر بوابة شرق أوروبا لتركيا ثم شرق المتوسط بالثلث الأخير من شهر 12 كانون الاول. 

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وتوقع عقل اليوم الخميس لـ " الوكيل الإخباري" أن الثلث الأخير من شهر 12 كانون الأول أن يشهد منخفض جوي بارد جدا ترتفع فيه فرص تساقط الثلوج بشكل كبير ولكن يصعب من الان تحديد تفاصيل أماكن وارتفاعات تساقط الثلوج إلا أنه لا يستبعد أن تكون الثلوج شاملة مرتفعات المملكة.


حيث ينتظر الأردنيين تساقط الثلوج بفارغ الصبر في كل عام.


 




 

 


 

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