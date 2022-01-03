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الإثنين، 03-01-2022 02:50 م

راصد جوي يتوقع منخفض قوي الإثنين المقبل

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة -

 

أفاد الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية أن الأجواء خلال اليومين القادمين ستكون باردة مع بقاء الفرصة مهيئة لتساقط زخات من الأمطار في مناطق متفرقة من المملكة مع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

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وأضاف عقل اليوم الإثنين لـ " الوكيل الإخباري" أن الأجواء ستبدأ بالاستقرار من مساء يوم الأربعاء القادم وحتى يوم السبت القادم مع بقاء الأجواء باردة نسبيا نهارا وباردة ليلا. 


وتوقع بحسب المؤشرات الجوية الحالية أن تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي الإثنين المقبل حيث يمكن اعتباره منخفض قوي.


 




 

 


 

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