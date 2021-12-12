الأحد 12-12-2021
الوكيل الاخباري

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الأحد، 12-12-2021 04:02 م

راصد : كتلة هوائية باردة وأمطار رعدية الثلاثاء

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مركز راصد الأردن انه من متوقع أن تتأثر المنطقة بكتلة هوائية باردة نتيجة اقتراب منخفض جوي يتمركز فوق جنوب الأراضي التركية مما ستساهم بنشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي مع ساعات مساء يوم الثلاثاء القادم مع هطول الأمطار المصحوبة بالرعد وزخات البرد أحيانا والتي من المتوقع أن تشمل الهطولات كامل الشريط الغربي من المملكة من الشمال الى الجنوب وتكون الهطولات غزيرة أحيانا .

ووفق المركز تستمر فرص الأمطار الرعدية لبعض المناطق حتى صباح الأربعاء بمشيئة الله تعالى.

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