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الجمعة، 14-06-2024 06:48 م

رقم قياسي لدرجة الحرارة في الاردن اليوم .. كم بلغت واين ؟

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الوكيل الإخباري - مجدي الباطية -  نشرت إدارة الأرصاد الجوية أعلى درجات حرارة عظمى سجلت نهار اليوم الجمعة في المحطات التابعة لها في مختلف أنحاء المملكة.

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وبالتفاصيل سجلت محطة رصد العقبة التابعة لإدارة الأرصاد الجوية، أعلى درجة حرارة اليوم الجمعة على مستوى المملكة، بلغت 46.8 درجة مئوية، تلتها محطة رصد دير علا والتي سجلت 46.7.


وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، فقد سجلت محطة رصد الباقورة 46.2، والغور الصافي 44.2، ووادي الريان 44، والأزرق 43.7، والخالدية/الظليل 43.2، والصفاوي 42.6، والزرقاء 42.1، والجفر 42 .

 

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