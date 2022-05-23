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الإثنين، 23-05-2022 06:18 ص

رياح نشطة السرعة تؤثر على المملكة اليوم

جسر عبدون


الوكيل الإخباري - الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تتجاوز سرعتها في بعض المناطق 60كم/ ساعة، وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وهناك فرصة ضعيفة خلال ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة

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ليلاً: تضعف سرعة الرياح تدريجيا مع أجواء باردة نسبيا  في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة .


خليج العقبة:
الاجواء دافئة نهاراً ولطيفة الحرارة ليلاً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احياناً قد تكون مثيرة للغبار أحيانا، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.  


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.
- خطر تدني مدى الرؤية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.


 




 

 


 

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