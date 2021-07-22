الخميس 22-07-2021
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الخميس، 22-07-2021 03:41 م

زخات خفيفة من الأمطار متوقعة غداً

زخات


الوكيل الإخباري - تبقى درجات الحرارة حول إلى أقل بقليل من معدلاتها الشهرية، خلال الخميس والجمعة، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في المرتفعات الجبلية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الشرقية، مع انتشار كميات من الغيوم المنخفضة في الأجزاء الغربية من المملكة.

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وتكون الرياح شمالية الى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر قد تعمل على إثارة بعض من الغبار الخفيف في المناطق الصحراوية.


أما في خليج العقبة تكون الرياح شمالية معتدلة السرعة، ويكون ارتفاع الأمواج خفيفا، وتكون درجة حرارة سطح مياه البحر 26 درجة مئوية.


ليلة الجمعة
تسود أجواء مائلة للبرودة إلى لطيفة في الجبال والسهول، دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الشرقية.


وترتفع نسب الرطوبة السطحية وتتشكل الغيوم المنخفضة ساعات الصباح الباكر في شمال ووسط الأردن، بالإضافة إلى جبال الشراه قد تعمل على هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة، بحسب موقع "طقس العرب".


 




 

 


 

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