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الإثنين، 01-11-2021 07:08 ص

زخات متفرقة من المطر الاثنين

مطر 3


الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية الاثنين، إن الأجواء تبقى غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، مع هطول زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من الأردن حتى ساعات العصر، قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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وبحسب الدائرة تميل الأجواء إلى الاستقرار ليلا، مع بقائها باردة نسبيا بوجه عام في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة.


الثلاثاء، تكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.


الأربعاء تستمر الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


 




 

 


 

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