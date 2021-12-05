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إدانة 5 مسؤولين حكوميين بقضية نفاد الأوكسجين في مستشفى السلط

الأحد، 05-12-2021 07:15 ص

زخات من المطر على بعض المناطق في المملكة

مطر4


الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة قليلاً، وأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل خلال ساعات المساء هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.اضافة اعلان


التحذيرات:
-خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة.

 




 

 


 

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