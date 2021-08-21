السبت 21-08-2021
الوكيل الاخباري

مراكز التطعيم السبت - روابط

زيادة تأثير الكتلة الحارة على المملكة السبت

صحفي فرنسي: باريس لم تتواصل مع موظفيها الأفغان لإجلائهم

عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا بسبب نافالني

مجموعة الدعم الدولية تحذر من تفاقم متسارع للأزمة في لبنان

بريطانيا: ارتفاع إصابات كورونا واستقرار الوفيات

الشواربة يصدر قرارا يعتبر الأول في تاريخ الأمانة

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم السبت

وزارة الدفاع البريطانية: لا يمكن إجلاء جميع المعنيين من أفغانستان

بوتين يأمل أن تلتزم طالبان بأمن المواطنين والدبلوماسيين

السبت، 21-08-2021 07:55 ص

زيادة تأثير الكتلة الحارة على المملكة السبت

60efcb04997ad


الوكيل الإخباري- يزداد تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، السبت، حيث يطرأ ارتفاع على الحرارة؛ لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لهذا الوقت من السنة بحوالي (3-5) درجات مئوية، ولتصبح الأجواء حارة بوجه عام في أغلب المناطق، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

اضافة اعلان

 

كما تظهر بعض الغيوم المتوسطة في شرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

 

ليـــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202118235433569953015

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم السبت

الطقس

أجواء حارة في كافة المناطق اليوم

8202117233351754587681

الارصاد الجوية تحذر من طقس الجمعة

2feb2016fdfdf

أجواء صيفية اعتيادية وظهور الغيوم الخميس

8202114225951555603785

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

1 (1)

أجواء صيفية عادية الأربعاء

أخبار متعلقة
2feb2016fdfdf

أجواء صيفية اعتيادية وظهور الغيوم الخميس

1 (1)

أجواء صيفية عادية الأربعاء

طقس ربيعي معتدل

الحرارة حول معدلاتها السبت

طقس

الحرارة حول معدلاتها الخميس

82021105451431659694

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاربعاء

1433048749311

ارتفاع طفيف على الحرارة السبت