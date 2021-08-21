زيادة تأثير الكتلة الحارة على المملكة السبت

الوكيل الإخباري- يزداد تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، السبت، حيث يطرأ ارتفاع على الحرارة؛ لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لهذا الوقت من السنة بحوالي (3-5) درجات مئوية، ولتصبح الأجواء حارة بوجه عام في أغلب المناطق، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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كما تظهر بعض الغيوم المتوسطة في شرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ليـــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.