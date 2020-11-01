الأحد 01-11-2020
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الأحد، 01-11-2020 04:35 م

شاهد بالفيديو .. المملكة تشهد تساقطا غزيراً للامطار والبرد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تشهد مناطق في جنوب المملكة تساقطاً غزيراً للمطر وحبات البرد .

وقالت دائرة الارصاد الجوية انه هذه الليلة ستتأثر المملكة تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتهطل زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر في انحاء مختلفة من المملكة قد يصحبها البرق والرعد أحياناً

كما ويحتمل أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بتساقط حبات البرد لفترات زمنية قصيرة وفي مناطق محدودة من المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار أحياناً في مناطق البادية.

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